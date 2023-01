VTG AG jetzt mit neuer Gesellschaft in Litauen

Per 1.Jänner 2023 hat VTG das Angebot erweitert und bietet unter der neuen Gesellschaft VTG Rail Logistics Baltics UAB mit Büro in Klaipeda die gesamte Palette einer international agierenden Bahnspedition.Violeta Vlasoviene, Managing Director VTG Rail Logistics Baltics, verantwortet die Geschäftsleitung.Litauen spielt im Transitverkehr nach Skandinavien und in die angrenzenden nördlichen Regionen eine wichtige Rolle und bietet VTG den Zugang zum Ostseeraum mit den Hafenstädten Klaipeda, Riga und Tallinn (Muuga.VTG Rail Logistics Baltics will dort mit Produkten und Dienstleistungen inklusive Equipment aktiv sein.

