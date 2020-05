VPZ Verpackungszentrum mit neuem Produktionsstandort in Neudau

Vor acht Jahren hatte das VPZ Verpackungszentrum (Graz) einen Marktdurchbruch mit einem seiner Forschungsprojekte bei REWE/ Ja! Natürlich: Netzverpackungen auf der Basis von Lenzing™ Modal Buchenholzcellulose aus der Durchforstung heimischer Wälder.Eingesetzt werden die Packnatur Cellulose Netzschläuche als nachhaltige Verpackungslösung für Kartoffeln, Zwiebeln, Zitrusfrüchte und vieles mehr.Im Trend der Eindämmung von Plastik hat sich das Produkt schnell seinen Weg in internationale Märkte gebahnt und bietet nicht nur einen 100% biobasierten, biologisch abbaubaren und heimkompostierbar zertifizierten Ersatz für Plastikverpackungen, sondern schafft inzwischen neue Arbeitsplätze in der heimischen Industrie.Zusammen mit einem erfahrenen Team von TextilingenieurInnen geht das VPZ nun einen weiteren Schritt in die industrielle Produktion.Standort ist die Gemeinde Neudau, ein historischer Textilstandort in der Ost-Steiermark.

