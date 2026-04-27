Herbert Jerich: Erfolgreicher Logistiker und Meistermacher

Mit den Graz99ers holte der Chef des Gleisdorfer Unternehmens letzte Woche den Eishockey-Titel. Sportsponsoring steht bei Jerich International ganz oben.

Historischer Tag für das Grazer Eishockey: Die Graz99ers haben sich erstmals den Titel in der win2day ICE Hockey League gesichert.Ohne eine einzige Niederlage marschierten die Steirer durch die Finalserie.Die Entscheidung fiel am letzten Mittwoch beim Auswärtsspiel gegen den HC Pustertal.Mit einem beeindruckenden 6:2-Erfolg machten die Grazer den Sack endgültig zu und holten sich die begehrte Trophäe.Es war der vierte Sieg im vierten Spiel.