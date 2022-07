Grüne Mobilität für Audi im Logistics Center Györ

Elektrofahrzeuge gelten als bedeutender Baustein der Energie- und Verkehrswende.Essenziell ist dabei aber nicht nur der klimafreundliche Betrieb der Autos an sich, sondern auch der CO2-Fußabdruck von Produktion und Lieferketten.Bei Letzterer spielt auch der Transport der Batteriemodule eine wichtige Rolle.Wurden die Zellen bislang oft via Lkw quer durch Europa befördert, geht der Trend nun dahin, diese auf der umweltfreundlichen Schiene zu ihrem Bestimmungsort zu bringen. Vorreiter ist hierbei unter anderem Audi: Die in Ungarn produzierten Batteriemodule und -zellen gelangen seit Kurzem auf der Schiene direkt ins Audi Werk nach Brüssel, wo der Audi e-tron und der Audi e-tron Sportback hergestellt werden.

