Volker Kohl wechselt an die Spitze der Frachtbahn Traktion GmbH

Der private Anbieter im Schienengüterverkehr positioniert sich am Markt als Partner für alle Unternehmen mit Transportbedarf in Zentraleuropa

Die in den Vorbereitungen zur Aufnahme der Eigenproduktion stehende Frachtbahn Traktion GmbH (Wien) stellt ihre Geschäftsführung neu auf. Reinhard Bamberger beendet planmäßig seine Funktion im operativen Management, Ulrich Puz wechselte Anfang Mai von der SCHIG GmbH zum neuen Anbieter im Schienengüterverkehr. Ihm folgt im Juni Volker Kohl (47) als weiterer Geschäftsführer. Der Neuzugang stand als profunder Kenner der Bahnlogistik von Oktober 2014 bis im Frühjahr 2020 an der Spitze der Lokomotion Austria GmbH.

Das neue Management der Frachtbahn Traktion GmbH soll in naher Zukunft Schienengüterverkehre mit industrieller Logik etablieren. Die Firmengründer erachten das als eine marktgetriebene Notwendigkeit zur effizienteren Bedienung von Großkunden.

Schon bisher sorgte der „Newcomer“ für Bewegung am Markt, was auch in der prominenten Gesellschafterstruktur begründet liegt. Die Haselsteiner Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner und die Augusta Holding GmbH des Investors Dr. Erhard F. Grossnigg besitzen 80 Prozent des Stammkapitals. Den Rest teilen sich Reinhard Bamberger und Jan Klima.

Die Frachtbahn Traktion GmbH wird sich als Güterbahn in wahrnehmbarer Größe auf den Europa-Korridoren positionieren. Im Fokus stehen Kunden, die den Laderaum selber einbringen. Das eigene Kerngeschäft umfasst die Breitstellung von Trassen, Lokomotiven und Lokführern zur Durchführung von grenzüberschreitenden Schienengüterverkehren im Länderspektrum Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien, Ungarn, Tschechien und Slowakei.

www.frachtbahn.at