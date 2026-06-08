RCG und Transfera starten neuen intermodalen Service

Zwischen Budapest und Belgrad gibt es jetzt zwei regelmäßige Abfahrten pro Woche. Angebot versteht sich als qualitativ hochwertige Alternative zum Straßentransport.

Gemeinsam haben die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) und der serbische Bahnlogistiker Transfera einen neuen regelmäßigen intermodalen Service zwischen Budapest und Belgrad eingerichtet.Beide Hauptstädte sind seit Kurzem über eine moderne Hochleistungsstrecke miteinander verbunden, was einen schnelleren und effizienteren Gütertransport auf der Schiene möglich macht.Das neue Angebot, welches das BILK-Terminal in Budapest mit dem Terminal in Batajnica verbindet, hat im Mai mit zwei regelmäßigen Abfahrten pro Woche den Betrieb aufgenommen.Die beiden Partnerunternehmen setzen damit einen weiteren wichtigen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit.„Mit dem Start des neuen Services Budapest – Belgrad entwickeln wir nachhaltige und zuverlässige Logistiklösungen, die den Bedürfnissen des modernen Marktes gerecht werden.