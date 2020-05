Voith und die PCS Holding vor Übernahme der Traktionssysteme Austria GmbH

Der Technologiekonzern Voith und die Schweizer Beteiligungsgesellschaft PCS Holding planen den Erwerb von zusammen 59 Prozent an der Traktionssysteme Austria GmbH (TSA) mit Sitz in Wiener Neudorf.Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 29.April 2020 unterzeichnet.Der Abschluss der Transaktion wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 erwartet und steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen erteilt werden und weitere übliche Vollzugsbedingungen erfüllt sind.Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

