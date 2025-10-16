Viele Lkw sind in Österreich lediglich auf Durchreise

Ein Großteil der transportierten Güter ist für internationale Routen bestimmt. Nur 12 Prozent haben ihren Be- und Entladeort im Inland.

Österreich ist ein wichtiger Transitmarkt für europäische Fracht.Das bestätigen einmal mehr die jüngsten Zahlen aus dem aktuellen Transportbarometer des deutschen IT- und Datenspezialisten Timocom.Demnach zeigt der österreichische Spotmarkt ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot.Das Laderaumangebot österreichischer Unternehmen hat im 3.Quartal erneut abgenommen.