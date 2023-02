Viadonau: Rechenzentrum für die digitale Wasserstraße

Die zukunftssichere IT-Infrastruktur in Nähe der Unternehmenszentrale soll im 2. Quartal 2023 in Betrieb gehen.

Für die digitale Zukunft ist die Verfügbarkeit einer zuverlässigen und leistungsfähigen IT-Infrastruktur unabdingbar.Mit der Errichtung eines eigenen Rechenzentrums setzt viadonau nun einen Schritt in Richtung Betriebs- und Blackoutsicherheit.Das IT-Hub entsteht in einem viadonau-Gebäude am Handelskai 267 im 20.Wiener Gemeindebezirk.Es dient künftig als zentraler Datenknoten aller viadonau-Standorte – und als Herzstück der digitalen Wasserstraße.