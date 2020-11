VGP entwickelt neuen Logistikpark im Raum Bratislava

VGP, ein europaweit tätiger Anbieter von hochwertigen Logistik- und halbindustriellen Immobilien, entwickelt einen neuen Gewerbepark direkt an der Autobahn E58, etwa sechs Kilometer von Bratislava entfernt. Als erster Mieter wird das Logistikunternehmen Geis im Sommer 2021 das neue Angebot nutzen.

Der VGP Park Bratislava ist einer der größten Standorte im VGP-Portfolio. Auf einer Fläche von 58 Hektar entstehen mehr als 250.000 m² halbindustrielle oder Logistikflächen. Die Lage des Parks stellt unter anderem gute Verbindungen mit Wien und Budapest sicher; der Flughafen Bratislava liegt sieben Kilometer entfernt.

„Unsere Gesellschaft Geis SK gehört zu den größten Logistikunternehmen auf dem slowakischen Markt und ist im Bereich des inländischen Palettentransports sogar führend. Dank des dynamischen Wachstums mussten wir größere und geeignetere Räumlichkeiten für unsere regionale Niederlassung finden. Unser Wunsch war ein modernes Cross-Dock-Terminal in Kombination mit einem Lager in der Nähe von Bratislava und gleichzeitig an einem Standort direkt an der Autobahn D1″, sagt Daniel Knaisl, Geschäftsführer der Geis-Gruppe für Tschechien, Slowakei und Polen.

Der Gründer und CEO von VGP, Jan Van Geet, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über den neuen Park in Bratislava, es ist eines der größten Projekte in unserem Portfolio mit einer einzigartigen Lage im Herzen Mitteleuropas.“

