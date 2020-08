VGP entwickelt modernen Gewerbe- und Logistikpark in Arad in Rumänien

VGP, ein führender europäischer Entwickler, Verwalter und Eigentümer von hochwertigen Logistik- und halbindustriellen Immobilien, entwickelt einen neuen Gewerbepark in Westrumänien: VGP Park Arad. Das Areal, das sich VGP Romania gesichert hat, ist strategisch innerhalb der Stadtgrenzen von Arad positioniert. Das Unternehmen will damit seine Präsenz auf dem nationalen Markt ausbauen und stärken.



Der Standort verfügt über eine gute Anbindung an das europäische Straßennetz. Er liegt an der Autobahn A1 in rund 50 Kilometer Entfernung von Timisoara sowie dem rumänisch-ungarischen Grenzpunkt (Nadlac). Auf einer Grundstückfläche von 39 Hektar wird der VGP Park Arad ab 2021 eine potenzielle Mietfläche von bis zu 200.000 m² bieten, gedacht für die Leichtindustrie, Vormontagearbeiten in der Automobilindustrie sowie Logistik-, Distributions-/Kurierdienstzentren.



Adrian Crizbasianu, Country Manager VGP Rumänien: „Diese neue VGP-Investition und Entwicklung in der Region Arad ist ein Beweis für das Vertrauen unserer Gruppe in den rumänischen Markt und für die unveränderten Pläne der VGP-Gruppe, im komplizierten Kontext des Jahres 2020 ihre lokale Präsenz auszuweiten und eine landesweite Abdeckung mit ihren hochwertigen Logistikparks zu erreichen.“



VGP wurde 1998 als Immobilienentwickler in Familienbesitz in Tschechien gegründet. Aktuell besitzt und betreibt das Unternehmen mit über 220 Mitarbeitenden Vermögenswerte in 12 europäischen Ländern direkt und über VGP European Logistics und VGP European Logistics 2, beides Joint Ventures mit Allianz Real Estate. Im Dezember 2019 belief sich der Bruttovermögenswert von VGP, einschließlich der Joint Ventures, auf 2,77 Mrd. Euro.



www.vgpparks.eu