Asfinag: 188 Mio. EUR für künftige E-Lkw-Ladepunkte

Erlöse aus dem Schwerverkehr sind 2025 um 7,9 Prozent auf knapp 1,8 Mrd. EUR gestiegen.

Mit Investitionen in der Höhe von 1,6 Mrd.EUR in die Modernisierung des österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes zieht die Asfinag eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2025.Zwar deute der stagnierende Trend beim Lkw-Verkehr auf eine konjunkturell angespannte und nur langsam einsetzende wirtschaftliche Erholung.Dennoch bleibe man ein stabiler Partner der heimischen Wirtschaft und ein verlässlicher Impulsgeber für deren Entwicklung, teilte das Unternehmen bei der Veröffentlichung des Finanzberichtes mit.Die Mauterlöse stiegen 2025 im Vergleich zu 2024 insgesamt um 8,2 Prozent auf etwas mehr als 2,7 Mrd.