GDP-konforme Logistikprozesse im Pharmatransport 

Mit der durch Quality Austria bestätigten Qualität im Arzneimittelversand stärkt die Österreichische Post ihre Position im Segment der sensiblen und regulierten Waren und erweitert das Leistungsangebot.

Bild: Österreichische Post AG / v.l.n.r. vordere Reihe: Raphael Zweiler, Qualitätsmanagement, Österreichische Post AG, Christina Schober, Qualitätsmanagement, Österreichische Post AG, Christoph Mondl, Geschäftsführer, Quality Austria, Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, Manuel Gerether, Projektmanagement, Österreichische Post AG v.l.n.r. hintere Reihe: Mario Merwald, Auditor, Quality Austria, Herbert Szedenik, Leitung Strategisches Qualitätsmanagement, Österreichische Post AG, Matthias Hofmann, Geschäftsfeld-Leitung Distribution, Österreichische Post AG, Franz Leitner, Geschäftsfeld-Leitung Logistikzentren & Transport, Österreichische Post AG

Die Österreichische Post erfüllt die Anforderungen der Good Distribution Practice (GDP) für den Transport von Arzneimitteln.Das bestätigte kürzlich die unabhängige Zertifizierungsstelle Quality Austria im Rahmen eines zweistufigen Auditverfahrens.Damit kann die Post bestehenden und potenziellen Versandkunden aus dem Pharmabereich nachweisen, dass die Logistikprozesse den geltenden Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Arzneimittel entsprechen.Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „Gerade in der Pharmalogistik sind die Qualitätsanforderungen besonders hoch.Schon heute versorgen wir tagtäglich zahlreiche Haushalte, Ärzte und Apotheken zuverlässig mit Arzneimitteln.