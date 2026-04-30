Daniel Brunnauer leitet neu das Dachser Logistikzentrum Wien

Als logistisches Drehkreuz im Herzen Europas nimmt der Standort in Himberg eine zentrale Rolle ein.

Mit Wirkung zum 1.April 2026 hat Daniel Brunnauer die Position des General Managers European Logistics (EL) der Dachser Niederlassung in Himberg übernommen.Der 50‑Jährige verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Transport‑ und Logistikbranche.„Ich habe die Logistik von Grund auf gelernt und weiß, wie entscheidend eingespielte Teams und verlässliche Abläufe sind“, sagt Daniel Brunnauer.„Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit den Mitarbeitenden den Standort Himberg weiterzuentwickeln und unsere Kunden tagtäglich bestmöglich zu unterstützen.