Verkehrskontrollplatz in Kuchl um 7 Mio. Euro erneuert

Ab sofort werden am rundum modernisierten Kontrollplatz Kuchl wieder regelmäßig Lkw aller Gewichtsklassen auf ihre Sicherheit überprüft.Am 6.Dezember eröffnete Landesrat Stefan Schnöll gemeinsam mit Landespolizeidirektor Bernhard Rausch und Andreas Fromm von der Asfinag die Anlage.Bisher kam es an der Tauernautobahn in Kuchl an durchschnittlich 15 Kontrolltagen zu rund 150 Anzeigen pro Monat.„Diese Zahlen zeigen deutlich, wie notwendig eine gut ausgestattete Kontrollstelle für den Schwerverkehr in Salzburg ist.

