UPS: Burak Kılıç ist neuer Leiter der D-A-CH-Region

UPS gibt die Ernennung von Burak Kılıç zum Leiter der D-A-CH-Region mit Sitz in Monheim (Deutschland) bekannt.In seiner neuen Rolle werde er die Geschäftsoperationen leiten und beschleunigtes Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorantreiben, teilt der weltweit tätige Logistikkonzern mit.Burak Kılıç (44) bringt eine Fülle von Erfahrungen in seine neue Position ein.Als bisheriger Country Manager von UPS Frankreich spielte er eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Unternehmensoperationen und der Förderung des Exportwachstums, insbesondere bei KMUs.Davor leitete er als Country Manager von UPS Türkei bedeutende Investitionsinitiativen zur Verdoppelung der Betriebskapazität sowie zur Etablierung einer Direktfluglinie zwischen Istanbul und dem europäischen Luftdrehkreuz von UPS in Köln.

