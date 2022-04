„Trey“ transformiert Be- und Entladung von Lkw-Anhängern

Gideon, ein Unternehmen für Robotik- und KI-Systeme, bringt eine bahnbrechende Lösung für das Be- und Entladen von Lkw-Anhängern auf den Markt.Der Gabelstapler „Trey“ lädt und entlädt Paletten völlig autonom und spart so mehr als 80 Prozent der Tätigkeit eines Arbeiters.„Wir bei Gideon sind der Meinung, dass wir die Fähigkeit der Menschheit, Waren zu bewegen, exponentiell steigern können, indem wir die komplexesten Materialfluss-Workflows automatisieren", erklärt Matija Kopić, CEO und Mitgründer von Gideon.„Unser neuer Weg besteht darin, den Millionen von Arbeitern, die unsere Lieferketten am Laufen halten, Superkräfte zu verleihen.“ „Trey“ hilft Unternehmen, den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen, den Durchsatz zu erhöhen und die Stabilität und Effizienz der Prozesse zu steigern.

