Triste Wirtschaftsprognose 2020 für Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hat seinen neuen Prognosebericht für 23 Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas (MOSOEL) veröffentlicht.Demzufolge wird der Corona-bedingte wirtschaftliche Abschwung in allen Ländern schlimmer sein als 2009 in Folge der globalen Finanzkrise.Es wird erwartet, dass das gewichtete durchschnittliche reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der gesamten Region im Jahr 2020 um 6,1 Prozent zurückgehen wird.Im Vergleich dazu betrug der Rückgang im Jahr 2009 nur 5,6 Prozent.Die anfängliche wirtschaftliche Erholung wird in der gesamten Region auch wesentlich schwächer ausfallen: 2,8 Prozent im Jahr 2021, gegenüber 4,4 Prozent im Jahr 2010.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login