Lkw-Maut: Transporteure sehen positives Signal

11.09.2025

Güterbeförderer begrüßen Einigung der Bundesregierung auf eine niedrigere Mauterhöhung ab 2026.

Lkw-Maut: Transporteure sehen positives Signal Bild: BA Barbara Schuster
Am 10.September 2025 fand unter der Koordination des Fachverbandes Güterbeförderungsgewerbe der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) eine Protestfahrt gegen die geplante Mauterhöhung 2026 statt.Insgesamt 63 Lkw rollten aus ganz Österreich an und kamen vor dem Verkehrsministerium zum Stillstand.Kurz danach verlautbarte Mobilitätsminister Peter Hanke in einer Aussendung die Einigung auf ein „Mautpaket".Die Bundesregierung regelt darin die künftige Ausgestaltung der Lkw-Maut.

