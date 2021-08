Heimische Transporteure brauchen Fachkräfte und Technologie-Offenheit

„Friends on the Road“-Show rückte am Wochenende in Linz die Bedeutung der Transportwirtschaft ins Blickfeld.

„Wir bringen, was Sie täglich brauchen“ sichert Wohlstand und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in unserem Land.Mit dieser Botschaft rief Franz Danninger, Fachgruppenobmann der oberösterreichischen Transporteure, der breiten Öffentlichkeit die Schlüsselrolle des Lkw in Erinnerung.Als Bühne dafür diente die „Friends on the Road“-Show, die vom 19.bis 22.August auf dem Urfahraner Marktgelände in Linz stattgefunden hat.