Transporteur Böhm Wien strebt nach TAPA TSR1-Zertifizierung

Die Spezialisierung auf Luftfrachtersatzverkehre in Europa macht sich für das Familienunternehmen bezahlt.

Böhm Wien – Internationale Transporte feierte 2022 das Jubiläum des 50-jährigen Bestehens.Leonhard Böhm hat das Unternehmen im Jahr 1972 im Zuge der Ausgliederung des Eigenfuhrparks des Verpackungsspezialisten Schmalbach gegründet.Mit einer neuen Verladetechnik lastete er die Fahrzeuge so gut aus, dass sie Garanten für anständige Erträge waren.Mittlerweile erzielt Böhm Wien rund 12 Mio.Euro Jahresumsatz, davon zwei Drittel im Güterbeförderungsgewerbe sowie ein Drittel mit dem Betrieb der im Jahr 2006 eröffneten Automatentankstelle für den Lkw-Schwerverkehr am Firmensitz in Langenzersdorf.