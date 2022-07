Transportengpässe befeuern Preisspirale in Europa

Die Wirtschaft in Europa leidet unter gestiegenen Energiepreisen sowie steigenden Material- und Personalkosten.Die Transportdienstleister im Straßengüterverkehr legen daher Transportkapazitäten still.Das verschärft das Ungleichgewicht, wie das Timocom Transportbarometer belegt. Trotz anhaltender Lieferengpässe, dem Mangel an Rohstoffen und fehlenden Zulieferteilen in der Produktion, ist der Transportbedarf auf der Straße nach wie vor hoch.Während die Nachfrage weiter steigt, befeuern der Fahrermangel und die Transportengpässe die Preisspirale.

