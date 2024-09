Transport Overseas Group wird Teil der Mosolf Gruppe

Aufgrund wachsender Importvolumina, daraus resultierender Nachfrage von Hafenflächen und neuer OEMs wurde zum 1.Jänner 2024 die Mosolf Port Logistics & Services GmbH (MPLS) gegründet.Zu der Gesellschaft gehören die Hafenstandorte Wilhelmshaven und Cuxhaven sowie das dazugehörige CarCenter Zeebrugge und das Vertriebsbüro in Shanghai.Im Zuge der weiteren Wachstumsstrategie übernimmt die MPLS – zum 1.Jänner 2025 – die Transport Overseas Group GmbH (TO Group) zu 100 Prozent, inklusive der Standorte in Belgien, Spanien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

