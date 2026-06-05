Logistiker cargo-partner im Zeichen von Nearshoring

Der Straßengüterverkehr spiele eine entscheidende Rolle dabei, europäische Lieferketten flexibel und zuverlässig zu halten, erklärt Mirko Blazevic, Director Road Europe Operations bei cargo-partner.Mit dem europaweiten Ausbau des eigenen Netzwerks biete man Kunden eine integrierte Gesamtlösung, die Transport, Verzollung, Lagerhaltung und digitale Transparenz aus einer Hand vereint.Der strategische Fokus liegt dabei auf Verbindungen zwischen der Slowakei, Tschechien und Polen mit Italien, der Türkei, dem Vereinigten Königreich und Irland.Gestützt auf eine starke regionale Präsenz in Zentral- und Osteuropa sowie die umfassenden Kapazitäten der NX Group deckt das erweiterte Angebot das gesamte Spektrum an Straßentransport-Services ab: von Komplett- (FTL) und Teilladungen (LTL) über Sammelgut bis hin zu Economy-, Priority- und Emergency-Sendungen.Im Zuge der Expansion wurde das Angebot auf mehreren entscheidenden europäischen Handelsrouten optimiert: Italien – CEE: Im Verkehr zwischen Italien und der CEE-Region bietet der Logistiker bis zu fünf Abfahrten pro Woche von Italien in die Slowakei, nach Tschechien, Österreich, Ungarn und Polen und vice versa.

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