Korneuburger LLT erwirbt Cross Cargo Logistics zur Gänze

05.06.2026

In der neuen Kooperation sollen künftig vor allem die Aktivitäten in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und KI weiter ausgebaut werden.

Korneuburger LLT erwirbt Cross Cargo Logistics zur Gänze Bild: RWA AG / Von links: Armin Sterle (Abteilungsleiter Verbund-/Unternehmensentwicklung RWA AG), Mihai Popovici (Teilhaber CCL), Christoph Mader (Geschäftsführer LLT), Vitezslav Cikanek (Prokurist LLT)
Mit Juni 2026 übernimmt die Korneuburger LLT (Lannacher Lager & Transport Ges.m.b.H.) die Mostviertler Cross Cargo Logistics GmbH vollständig und baut damit ihre Kompetenz entlang der gesamten Gefahrgut- und Tiefkühllogistik weiter aus.

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