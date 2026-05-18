Metrans Group nimmt neue Märkte ins Visier

Das 1991 gegründete Unternehmen hat sich zu einem führenden Anbieter von Gesamtlösungen im Hinterlandverkehr der europäischen Seehäfen emporgearbeitet.

Bild: HHLA-Thies Rätzke / Mit Peter Kiss besitzt die Metrans Group einen dynamischen und umsichtigen Vorstandsvorsitzenden.

Metrans, die 35 Jahre alte Bahn-Tocher der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), hat zurzeit eine Reihe von Projekten auf europäischem Boden in der Pipeline.An den bestehenden KV-Terminals befinden sich gerade wichtige Maßnahmen in Umsetzung.So läuft am Standort in Krems an der Donau ein Programm zur Konsolidierung der Prozesse.Dafür wird die Wartungs- und Reparaturhalle für Container von der Kaianlage im Rhenus Donauhafen Krems auf das eigene Areal verlegt.Hier erreicht das mittels Reachstacker bewegte Aufkommen knapp 50.