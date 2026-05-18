Metrans Group nimmt neue Märkte ins Visier

18.05.2026

Das 1991 gegründete Unternehmen hat sich zu einem führenden Anbieter von Gesamtlösungen im Hinterlandverkehr der europäischen Seehäfen emporgearbeitet.

Metrans Group nimmt neue Märkte ins Visier Bild: HHLA-Thies Rätzke / Mit Peter Kiss besitzt die Metrans Group einen dynamischen und umsichtigen Vorstandsvorsitzenden.
Metrans, die 35 Jahre alte Bahn-Tocher der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), hat zurzeit eine Reihe von Projekten auf europäischem Boden in der Pipeline.An den bestehenden KV-Terminals befinden sich gerade wichtige Maßnahmen in Umsetzung.So läuft am Standort in Krems an der Donau ein Programm zur Konsolidierung der Prozesse.Dafür wird die Wartungs- und Reparaturhalle für Container von der Kaianlage im Rhenus Donauhafen Krems auf das eigene Areal verlegt.Hier erreicht das mittels Reachstacker bewegte Aufkommen knapp 50.

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