TransFER Budapest–Duisburg ersetzt TransFER Budapest-Neuss

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) stellt ihre hochfrequente TransFER Verbindung zwischen Ungarn und Deutschland von Neuss auf Duisburg um.Der größte Binnenhafen in Europa und bedeutende Logistikstandort in Deutschland spielt eine Schlüsselrolle beim Umschlag und der Verteilung von Gütern innerhalb Europas, mit direkter Anbindung an das gesamte europäische Schienennetz.Budapest – ein wichtiges Drehkreuz in Zentraleuropa – bietet dank seiner Lage eine nahtlose Anbindung an den süd- und südosteuropäischen Markt.Der Terminal BILK fungiert dabei als wichtiger Hub, der nicht nur Verbindungen nach Westeuropa, sondern auch nach Eurasien ermöglicht.Die neue Nonstop-Verbindung für intermodale Warenströme zwischen Budapest und Duisburg sorge mit ihrem fixen Fahrplan für einen schnellen und zuverlässigen Gütertransport.

