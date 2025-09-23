Transco setzt ein klares Signal für die Zukunft

In einer wirtschaftlich unsicheren Zeit investiert das Unternehmen 40 Mio. EUR in ein neues Logistikzentrum in Singen.

Die Transco Gruppe eröffnet Ende 2026 ein neues Logistikzentrum am Stadtrand von Singen am Hohentwiel (Baden-Württemberg).Bis dahin entstehen auf 52.000 m² Grundstücksfläche in unmittelbarer Grenznähe zur Schweiz ein Neubau mit 22.000 m² Logistik- und Lagerfläche, ein modernes Hochregallager, ein automatisiertes Kleinteilelager sowie ein Gefahrstofflager.Am 19.