Transco Gruppe schafft neues Standbein im Marktsegment E-Fulfillment

Millioneninvestition in einen AutoStore bringt 30 neue Arbeitsplätze und Kapazitäten für eine Million Pakete pro Jahr.

Die Transco Gruppe steht vor dem Einstieg in das automatisierte E-Fulfillment.Dafür wird im September 2021 im Logistikzentrum Gottmadingen ein AutoStore in Betrieb genommen.Das vollautomatische Lager ist bereits vor dem Start weitgehend ausgebucht.Vier Online-Shops werden ab der Inbetriebnahme der Millioneninvestition ihre Ware in Gottmadingen verpacken und versandfertig machen lassen.Unter den Produkten sind Herrenschuhe, Elektronikgeräte, Haushaltswaren, Kosmetik- und Sportartikel.