Trafo-Transport „nonstop“ von Paris nach Bratislava

Es gibt mehrere Routen für eine Projektverschiffung von Paris nach Bratislava.Üblich ist ein Péniche-Transport bis Antwerpen/Rotterdam, um kostengünstig als Beiladung weiterzureisen.Doch die Anforderung an die HSL Division Projects lautete – keine Umladung.Bei dem sensiblen Transportgut handelt es sich um einen Transformator mit 130 Tonnen Gewicht des französischen Mischkonzerns Daher, der in der Nähe von Paris eingesetzt wird.Der Transportanlass ist die Revision der Anlage in Kroatiens Hauptstadt Zagreb, um die Energieversorgung im Werk weiter sicher zu gewährleisten.

