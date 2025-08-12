TKL-Neubau bewährt sich im Hochsommer

Mit Branchenlösungen für den Handel, die Systemgastronomie und Nahrungsmittelproduzenten besetzt das Unternehmen eine Marktnische.

Als führender heimischer Lebensmittellogistiker im temperaturgeführten Bereich beschäftigt die TKL Gruppe rund 700 Mitarbeitende.Um den steigenden Kundenanforderungen – vor allem im Lebensmitteleinzelhandel – zu entsprechen und die immer größer werdenden Absatzvolumina weiterhin sicher zu bewältigen, wurden Kapazitätserweiterungen im Tiefkühlbereich realisiert.Dafür hat das eigentümergeführte Unternehmen vis-à-vis zum bestehenden Standort in Wien Donaustadt einen hochmodernen Neubau mit 18.000 Palettenstellplätzen errichtet.Laut Wilhelm Leithner, dem geschäftsführenden Gesellschafter, „wurden nach umfassender Analyse der bestehenden operativen Prozesse, Artikeleigenschaften identifiziert, die im Bestandsobjekt mit 25.