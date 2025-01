Tisa Spedition stockt die Chefetage auf

Anfang Jänner 2025 ist Beat Nef als Chief Commercial Officer (COO) in die Geschäftsleitung der Schweizer Tisa Spedition eingetreten.Die vor 35 Jahren gegründete, familiengeführte Unternehmensgruppe mit der Zentrale in Widnau unterstützt KMU mit maßgeschneiderter Transport-, Zoll- und Lagerlogistik.Beat Nef ist ausgebildeter Speditionskaufmann bei der SpedlogSwiss und seit 2011 Teil der Tisa Familie.Sein Weg begann als Abteilungsleiter für internationale Verkehre in Widnau und führte ihn 2014 nach Pratteln, wo er die Filiale erfolgreich wiederaufgebaut und entwickelt hat.Seit Juni 2020 fungierte Beat Nef als Niederlassungsleiter des Mutterhauses und zeichnete für die Entwicklung von Verkehren in der Gruppe verantwortlich.

