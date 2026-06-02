System Alliance Europe auf steilem Wachstumskurs

Im besten Jahr in der Geschichte der Stückgutkooperation legen Sendungsmengen und Tonnage um mehr als 10 Prozent zu.

Die Mitgliedsunternehmen der System Alliance Europe (SAE) haben im zurückliegenden Geschäftsjahr deutlich mehr Sendungen transportiert als im Jahr zuvor.„2025 war für unsere Allianz, bezogen auf das Sendungsvolumen, das bislang beste Geschäftsjahr seit Gründung“, sagt Vorstandsvorsitzender Tassilo Schneider. Mit 3,5 Mio.Sendungen (2024: 3,0 Mio.) und einer Tonnage von 1,1 Mio.