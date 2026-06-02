Stimmung unter Europas Logistikern kippt ins Tief

Im aktuellen Transportmarktbarometer von Timocom schätzt eine Mehrheit der befragten Firmen die Lage als eher schlecht oder sehr schlecht ein.

Im Frühjahr 2026 hat sich die Stimmung im europäischen Straßengüterverkehr eingetrübt.Das geht aus der aktuellen Branchenumfrage von Timocom hervor, an der mehr als 270 Fachleuten aus Speditionen, Transportunternehmen sowie Produktion und Handel beteiligt waren.Darin bewerten 52,4 Prozent der Befragten die aktuelle Marktlage für ihr Unternehmen als eher schlecht oder sehr schlecht.Hingegen schätzen 47,6 Prozent die Situation als eher gut oder sehr gut ein.Damit hat sich das Meinungsbild gegenüber der Erhebung zu Beginn des Jahres deutlich verändert.