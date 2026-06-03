Bald kommt der eActros in einer Lowliner-Variante

03.06.2026

Die ersten neuen Modelle sind ab dem dritten Quartal 2026 in den EU30-Märkten und in weiteren Märkten bestellbar.

Bald kommt der eActros in einer Lowliner-Variante Bild: Daimler Truck
Mercedes-Benz Trucks bringt eine weitere Variante seines eActros-Portfolios auf den Markt: Der Mercedes-Benz eActros Lowliner mit wahlweise zwei oder drei Batteriepaketen ergänzt das Elektro-Lkw-Angebot um eine Lösung für Volumentransporte. Damit adressiert der Nutzfahrzeughersteller gezielt den steigenden Bedarf an lokal CO₂e-freien Transportoptionen im volumenstarken Logistikgeschäft im Fernverkehr.Bei einem Lowliner-Lkw handelt es sich um eine Sattelzugmaschine mit besonders niedriger Aufsattelhöhe, die den Transport von Aufliegern mit vergrößertem Innenraum ermöglicht.Diese sogenannten Volumentransporte sind auf Güter ausgelegt, bei denen der benötigte Raum eine wichtige Rolle spielt.Das gilt vor allem für stark verpackte Ware, beispielsweise in Kartons.

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