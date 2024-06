Tirol verdichtet Kontrollnetz für den Lkw-Schwerverkehr

In Tirol wird der Lkw-Schwerverkehr täglich auf Herz und Nieren überprüft.Nun wird das Gebäude an der Kontrollstelle Radfeld auf die doppelte Größe ausgebaut, um die notwendige Infrastruktur für den gestiegenen Personalaufwand zur Verfügung zu stellen.Künftig sollen an den Kontrollstellen Radfeld und Kundl auch neue Anlagen zur automatischen Vermessung von Lkw installiert werden.„All unsere Schwerverkehrsmaßnahmen machen nur dann Sinn, wenn sie auch entsprechend streng überprüft werden“, sagt Verkehrslandesrat René Zumtobel.Herzstück der Schwerverkehrskontrollen in Tirol sind die beiden Kontrollstellen Kundl (Fahrtrichtung Süden) und Radfeld (Fahrtrichtung Norden) auf der A 12 Inntalautobahn und die Kontrollstelle am Brenner.

