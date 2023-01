Timocom: Starker Rückgang an Frachtangeboten in Europa

Das Transportbarometer von Timocom zeigt im vierten Quartal 2022 einen starken Rückgang an Frachtangeboten und damit eine rückläufige Tendenz bei der Nachfrage an Laderaum.Europaweit gingen die eingestellten Angebote in der Frachtenbörse gegenüber Q3 um 36 Prozent zurück.Das vierte Quartal stellt damit einen Wendepunkt im europäischen Transportmarkt dar, nachdem das erste Halbjahr von massiven Frachtüberhängen geprägt war.In Deutschland ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten.Hier waren es sogar 39 Prozent weniger Frachtangebote als im Vorquartal.

