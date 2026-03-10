thyssenkrupp Uhde gewinnt BHV-Projektlogistik-Award

Die Bremische Hafen- und Logistikvertretung prämiert „Module360“ zur Standardisierung von Projekt-Abwicklungen.

Bild: M3B GmbH-Sascha Wellenberg / Von links: Daniel Duus (Global Head of Logistics, thyssenkrupp Uhde GmbH), Prof. Dr. Sven Hermann (Award-Jurymitglied und Geschäftsführer ProLog Innovation GmbH), Staatsrat Kai Stührenberg (Staatsrat für Häfen, Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation), Dr.-Ing. Patric Drewes (Award-Jurymitglied und BHV-Präsidiumsmitglied), Petra Lüdeke (BHV-Geschäftsführerin)

Die thyssenkrupp Uhde GmbH hat den von der BHV – Bremische Hafen- und Logistikvertretung e.V.vergebenen Projektlogistik-Award 2026 gewonnen.Der Chemieanlagenplaner und -bauer mit Sitz in Dortmund wurde für ein gemeinsam mit weiteren Partnern realisiertes Projekt ausgezeichnet: „Module360 – End-to-End Logistik und Ausführungskonzept für standardisierte und modularisierte Anlagenprojekte“.„Mit dem Gewinner 2026 steht erstmals eine Lösung im Fokus, die gezielt zur Modularisierung und Standardisierung von Prozessen in der Projektlogistik beiträgt.