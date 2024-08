Thomas Handlos jetzt bei trans-o-flex ThermoMed

Mit einem fließenden Übergang gestaltet trans-o-flex ThermoMed Austria (TMA), das Netzwerk für aktiv temperaturgeführte Arzneimitteltransporte bei 2–8 und 15–25 °C in der Alpenrepublik, einen Generationswechsel in der Geschäftsführung.Bei trans-o-flex ThermoMed Austria (TMA) wurde mit Wirkung zum 1.August 2024 Thomas Handlos zum Geschäftsführer für den Bereich Operations ernannt.Er übernimmt diese Funktion von Stefan Gerber, der ihn noch bis ins Jahr 2025 bei seiner Einarbeitung unterstützen wird, bevor er sich dann aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen will.„Wir danken Stefan Gerber, der sich mehr als fünfzehn Jahre lang in verschiedenen Positionen sehr erfolgreich für die Entwicklung der Services von trans-o-flex eingesetzt hat, sehr herzlich für seine Arbeit“, sagt Eugen Günther, Sprecher der Geschäftsführung von trans-o-flex ThermoMed Austria.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login