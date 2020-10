TFG Transfracht bedient künftig auch Wolfurt und Antwerpen

Zum 13. Dezember 2020 integriert TFG Transfracht Antwerpen als sechsten Hafen in ihr Netzwerk und baut zudem ihr Portfolio um neue Relationen von und nach Rotterdam aus. Künftig werden die für den maritimen Sektor wichtigsten Containerterminals in Rotterdam und Antwerpen mit täglichen Verbindungen an die wichtigsten Wirtschaftszentren im Hinterland angebunden. Dafür wird der Rangierbahnhof im niederländischen Kijfhoek als zentrales Hub für die Westhäfen fungieren.



Zeitgleich baut der Spezialist im Seehafenhinterlandverkehr sein AlbatrosExpress-Netzwerk weiter aus und bindet mit Wolfurt in Österreich sein 24. KV-Terminal an. Dadurch werde Vorarlberg mit einem wöchentlichen Regelfahrplan und schnelleren Laufzeiten an die Regionen Süddeutschland, Westösterreich, Ost-Schweiz sowie an den Ländermarkt Liechtenstein angebunden, schreibt das Unternehmen in einer Presseinformation.



Der Ausbau des täglichen Angebotes für maritime Hinterlandtransporte mit der TFG auf weitere wichtige europäische Seehäfen ist ein zentraler Baustein eines Projektes der DB Cargo zur Stärkung des europäischen Schienennetzwerkes. Das erfolgt mittels einer bisher einmaligen Kombination von Einzelwagen-, Ladungs- und Kombinierten Verkehren.



„Im Rahmen unserer Strategieausrichtung zur Internationalisierung lautet unser neues Kundenversprechen: Flexible und hochfrequente Verbindungen mit den Westhäfen – und das täglich. Wir freuen uns, noch mehr Transporte auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern“, erklärt Dr. Bernd Pahnke, Sprecher der Geschäftsführung TFG Transfracht.



Mit dieser internationalen Aufstellung und einem neuen Leistungsangebot der West- Nord- sowie Südhäfen präsentiert der Spezialist im containerisierten Seehafenhinterlandverkehr täglich internationale Transportlösungen für die Anforderungen seiner Kunden.

TFG Transfracht ist Marktführer im containerisierten Seehafenhinterlandverkehr der deutschen Seehäfen. Mit dem flächendeckenden AlbatrosExpress-Netzwerk verbindet das Unternehmen der Deutschen Bahn AG täglich die Häfen Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Koper und Rotterdam mit über 15.000 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Daraus ergab sich im Jahr 2019 ein Transportvolumen von über einer Million TEU.

www.transfracht.com