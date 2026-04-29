LKW Walter: Novi Sad – Herne ist neue Intermodal-Route

Erste Ganzzugverbindung für Warenströme außerhalb der Europäischen Union verspricht stabile Lieferketten.

Schon seit Jahrzehnten ist der Kombinierte Verkehr ein zentraler Bestandteil der Strategie von LKW Walter.Die kontinuierliche Erweiterung des Netzwerks unterstreicht die Rolle als Partner für nachhaltige und leistungsfähige Transportlösungen in ganz Europa. Seit kurzem ergänzt eine Verbindung zwischen Novi Sad (Serbien) und Herne (Deutschland) das intermodale Streckennetz des Logistikers.Die Route schaffe eine effiziente und nachhaltige Transportlösung zwischen Südost- und Nordeuropa und stärke damit gezielt die europäischen Lieferketten, teilt das Unternehmen mit.Mit der neuen Verbindung werden Länder wie Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und die Türkei an Märkte in Deutschland, Benelux, Frankreich sowie Großbritannien, Irland und Skandinavien angebunden.