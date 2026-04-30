ÖBB Rail Cargo Group: Joint Venture mit einer US-Hightech-Firma

30.04.2026

Intramotev entwickelt autonom fahrende Güterwagen, die auf dem österreichischen Schienennetz getestet werden.

ÖBB Rail Cargo Group: Joint Venture mit einer US-Hightech-Firma Bild: Intramotev
Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) hat mit dem US-amerikanischen Technologieunternehmen Intramotev ein Joint Venture gegründet.Ziel der vertraglichen Vereinbarung ist, die von der Hightech-Firma aus St.Louis unter dem Namen „TugVolt“ entwickelten hochautomatisierten Güterwagen nach Europa zu bringen - einschließlich der Anpassung an europäische Sicherheitsstandards und der Beantragung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.Intramotev rüstet bestehende Güterwagen mit elektrischen Achsmotoren, Batterien, Bremssystemen und Sensortechnologie, einschließlich Kameras und LiDAR, aus.Gesteuert wird das System von einer Software, die Sensordaten verarbeitet und die Interaktion zwischen den einzelnen technischen Komponenten koordiniert.

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