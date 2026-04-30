Schienengüterverkehr in Österreich ist leicht gestiegen

30.04.2026

National wurden 29,6 Prozent der Güter befördert; mehr als die Hälfte der Transportleistung entfiel auf Strecken über 300 Kilometer.

Schienengüterverkehr in Österreich ist leicht gestiegen Bild: ÖVZ-Joachim Horvath
Im Jahr 2025 wurden auf dem österreichischen Schienennetz laut Statistik Austria 96,2 Mio.Tonnen Güter transportiert, um 1,8 Prozent oder 1,7 Mio.Tonnen mehr als im Jahr davor.Der Gütertransport im Inlandsverkehr nahm um 3,5 Prozent (+1,0 Mio.t) zu und der Transit um 2,7 Prozent (+0,8 Mio.

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