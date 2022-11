Tesla bekommt ein modernes Verteilzentrum für Österreich

Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla baut seine Logistik in Deutschland aus und nimmt dieser Tage ein 22.000 m² großes Verteilzentrum in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) in Betrieb.Wie Giengens Oberbürgermeister Dieter Henle gegenüber den „Stuttgarter Nachrichten“ bestätigt, habe sich Tesla langfristig im neuen Gewerbepark an der Autobahn A7 eingemietet und will dort auf längere Sicht eine dreistellige Zahl von Arbeitsplätzen schaffen.Als langfristig wird ein Zeitraum von sieben bis zehn Jahren betrachtet.In unmittelbarer Nähe zur A7 und der Bundesstraße B492 finde Tesla „eine perfekte Lage“ vor, sagt Henle.

