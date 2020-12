Temmel Logistik Center ergänzt das Angebot der Neovia Gruppe

Firmenübernahme dient der Erweiterung der europäischen Präsenz und der Inbound-Logistikkapazitäten in der Automobilbranche.

Neovia Logistics hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Firma Temmel Logistik Center (TLC), einem in Graz ansässigen Anbieter von Inbound-Logistik Dienstleistungen für die Automobilbranche geschlossen (vgl. ÖVZ EDITION, 2. Dezember 2020). Es wird erwartet, dass die Transaktion – vornehaltlich der behördlichen Genehmigung – bis Anfang 2021 abgeschlossen sein wird.

„Wir sind überzeugt, dass TLC eine hervorragende Ergänzung des Neovia-Angebotes sein wird, insbesondere auf dem wachsenden europäischen Markt“, sagte CEO Pat Olney. „Die Einbeziehung der vorhandenen Logistikkapazitäten von TLC wird sich hervorragend in unsere strategische Vision und unsere Wachstumspläne einfügen.“

An drei Hauptstandorten mit mehr als 110.000 m² Betriebsfläche in Graz, Ilz und Lannach beschäftigt TLC mehr als 450 Mitarbeitende. Das Unternehmen bedient die Automobilzulieferindustrie in der Region für Magna Steyr, Magna Powertrain und andere Kunden.

„Neovia hat sich in den letzten Monaten als hochgradig agiler und innovativer Partner erwiesen”, sagt TLC-Geschäftsführer Hagen Temmel). „Der anstehende Know-how Transfer ermöglicht es uns, das Leistungsspektrum von TLC in Österreich sowie den Nachbarländern zu erweitern, unsere Kundenbeziehungen weiter zu stärken und mit unseren Mitarbeitern in eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft zu gehen.”

TLC wurde 1996 gegründet und konzentriert sich auf Sequenzierungs- und Montagedienstleistungen für den Automobilsektor. Weiters hat sich das Unternehmen auch auf Cross-Docking-Operationen und Value-Added-Services spezialisiert.

Neovia ist ein weltweit führender Anbieter von Third-Party (3PL) Logistik-Dienstleistungen und betreibt mehr als 100 Standorte in über 20 Ländern. Seit mehr als 30 Jahren verbindet das Unternehmen OEM-Gedanken mit realer Innovation, um mit führenden Unternehmen der Automobil-, Konsumgüter-, Industrie- und Technologiebranche komplexe logistische Herausforderungen zu lösen.

www.neovialogistics.com; www.tlc.co.at