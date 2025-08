Strategischer Schulterschluss in Ungarn

Seitdem der Budapester Flughafen in Staatsbesitz übergegangen ist, verfolgt er das Ziel, eine führende Drehscheibe für Luft- und Frachtoperationen in Mitteleuropa zu werden. Waberer’s International will nun als erster ungarischer Logistikdienstleister dabei eine aktive Rolle spielen. Dazu hat das Unternehmen hat eine Absichtserklärung mit Budapest Airport (BUD) unterzeichnet, um die Entwicklung des Luftfrachttransports und der Logistik in Ungarn voranzutreiben.Kern der Vereinbarung ist das gemeinsame Engagement, Synergien zu nutzen, die ein nachhaltiges Wachstum der Logistik im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus unterstützen.Vor zwei Jahren hat Waberer's seine Luft- und Seefrachtspeditionssparte gegründet.

