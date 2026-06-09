Kühne+Nagel stärkt das eigene Luftfrachtnetz

Das Logistikunternehmen baut die Eigenkapazität aus, die mittlerweile über 100 weltweite Charterverbindungen pro Woche umfasst.

Mit der Aufnahme von Frankfurt in den Flugplan der „Inspire“-Flotte hat Kühne+Nagel das eigene Luftfrachtnetz erweitert.Das stärkt die Verbindungen zwischen Nordamerika, Europa und Asien.Frankfurt schlägt als führendes Luftfracht-Hub Europas jährlich rund 2 Mio.Tonnen Cargo um und spielt eine zentrale Rolle beim Transport von hochwertigen und zeitkritischen Gütern.Der Rundkurs umfasst nun eine Verbindung pro Woche von Chicago nach Frankfurt, mit Weiterflug nach Atlanta.