Air France feiert 60 Jahre Direktflug Wien–Paris

09.06.2026

Guido Hackl, Air France KLM Country Sales Manager Österreich: „Seit 1966 steht die Route für die Vernetzung unserer beiden Hauptstädte.“

Air France feiert 60 Jahre Direktflug Wien–Paris Bild: Air France - Flughafen Wien / Von links: Guido Hackl, Country Sales Manager Austria, Silvia Lang, Joint Station Manager VIE/KG, Carolin Drott, Aviation Development Vienna Airport and Julian Jäger, joint CEO and COO of Vienna Airport gemeinsam mit der Crew vom Flug.
Seit der Aufnahme der Direktverbindung am 1.Juni 1966 verbindet Air France Wien ununterbrochen mit ihrem Drehkreuz Paris Charles de Gaulle.Die Geschichte der Fluggesellschaft in Österreich reicht sogar noch weiter zurück.Bereits 1922 wurden Flugverbindungen zwischen Paris und Wien unter dem Namen CIDNA (Compagnie Internationale de Navigation Aérienne) angeboten, die 1933 in Air France aufging.„Was 1966 als Direktflugverbindung begann, hat sich zu einer langjährigen Partnerschaft und Freundschaft entwickelt, die auf Zuverlässigkeit, Kontinuität und dem gemeinsamen Ziel, Menschen und Kulturen zu verbinden, beruht.

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