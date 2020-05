Steinbach Group wächst und schafft 100 neue Arbeitsplätze

Neues „Made in Austria“-Desinfektionsmittel macht Österreich und Europa unabhängig von der Produktion in Asien

Die Steinbach Group mit Hauptsitz in Schwertberg/Oberösterreich beschäftigt aktuell mehr als 300 Mitarbeitende an drei Standorten und ist im Bereich Pool, Wasserpflege und Fun-Produkte einer der führenden Produktions- und Großhandelsunternehmen in Europa.Mit einer hochmodernen Produktion und effizienter Logistik befindet sich das Unternehmen auf Wachstumskurs.Im Geschäftsjahr 2018/2019 konnte der Umsatz deutlich zulegen und erstmals die Marke von 100 Mio.Euro übersteigen.Auch aktuell entwickelt sich das Geschäft aufgrund der starken Nachfrage nach Poolprodukten sehr positiv.