Steigende Wettbewerbsnachteile der heimischen Transporteure

Dieselpreis in Österreich über EU-Schnitt; Transportkosten sind seit Jahresbeginn um mehr als zehn Prozent gestiegen.

In Anbetracht der explodierenden Energiekosten appelliert Markus Fischer, Obmann des WKÖ-Fachverbands Güterbeförderung, an Transportunternehmer, die kontinuierlich steigenden Kosten im Auge zu behalten.Der enorme Mehraufwand könne nicht bei den Transporteuren hängenbleiben, bekräftigt er.Allein im heurigen Jahr seien die Transportkosten laut Transportkostenindex von Jänner bis Juni um mehr als zehn Prozent gestiegen.„Im Besonderen trifft die Transporteure die Entwicklung des Dieselpreises, zumal Treibstoffkosten einen wesentlichen Anteil der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten ausmachen“, so Markus Fischer.Zu spüren seien die Preissteigerungen aber nicht nur beim Treibstoff, sondern beispielsweise auch bei Fahrzeuganschaffungen oder bei Verschleißteilen.